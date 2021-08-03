Синоптики предупредили петербуржцев о дождях в среду

Санкт-Петербург, 3 августа. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредили петербуржцев о дождливой среде.

По сообщениям синоптиков, в среду, 4 августа, на территории Северной столицы пройдут небольшие дожди. Небо над городом скроет переменная облачность.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки +11...+13 градусов. Днем воздух в городе прогреется до +19...+21 градуса. Атмосферное давление останется на прежней отметке и не будет значительно меняться. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-8 метров в секунду.

Ранее жители Петербурга рассказали, как перенесли сильный ливень в городе. Очевидцы делились кадрами стихии и комментировали их.