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Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала смертную казнь с точки зрения религии

  /   Обновлено: 03 августа 2021 20:23
Общество
Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала смертную казнь с точки зрения религии
instagram.com  /  @stalina_gurevich

Санкт-Петербург, 3 августа. Сталина Гуревич пришла в пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в качестве гостя дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. Спикер рассказал о наказании с точки зрения религии.

По словам юриста, Библия прямо говорит о необходимости смертной казни. Сталина Гуревич приводит Послание святого апостола Павла, в котором указывается, что такое наказание возможно. Таким образом адвокат напомнила, что в Новом Завете есть об этом упоминание.

«Библия прямо говорит о необходимости смертной казни. Послание Павла, в котором указано, что казнь возможна. В Новом завете есть об этом», — заявила Гуревич.

В медиацентре «Патриот» 3 августа состоялась пресс-конференция на тему отмены моратория на смертную казнь. Спикеры обсудили актуальные вопросы повестки дня в области российского правосудия.

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