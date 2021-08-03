Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала смертную казнь с точки зрения религии

Санкт-Петербург, 3 августа. Сталина Гуревич пришла в пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в качестве гостя дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. Спикер рассказал о наказании с точки зрения религии.

По словам юриста, Библия прямо говорит о необходимости смертной казни. Сталина Гуревич приводит Послание святого апостола Павла, в котором указывается, что такое наказание возможно. Таким образом адвокат напомнила, что в Новом Завете есть об этом упоминание.

«Библия прямо говорит о необходимости смертной казни. Послание Павла, в котором указано, что казнь возможна. В Новом завете есть об этом», — заявила Гуревич.

В медиацентре «Патриот» 3 августа состоялась пресс-конференция на тему отмены моратория на смертную казнь. Спикеры обсудили актуальные вопросы повестки дня в области российского правосудия.