В Петербурге увеличат количество кризисных центров для женщин с детьми

Санкт-Петербург, 3 августа. Заместитель председателя Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова рассмотрела вопрос о создании стационарного отделения (убежища) для женщин с детьми.

Предложение о создании кризисного центра для женщин поступило от Красногвардейского района Северной столицы. Ранее Фидрикова проверила работу действующих районных убежищ.

В настоящее время подобные учреждения функционируют в восьми районах города. В первой половине 2021 года социальные услуги здесь получили 32 женщины и 51 ребенок. Все они находились в трудной жизненной ситуации.

«В наших планах – открыть такие убежища в каждом районе, чтобы в случае возникшей кризисной ситуации женщина одна или с ребенком могла в любое время прийти и получить всю необходимую помощь специалистов», — сообщила Фидрикова.

Она напомнила, что в Петербург стал первым городом, где стала формироваться система оказания социальных услуг женщинам в сложных жизненных ситуациях. Сейчас все инновационные технологии сосредоточены в одном учреждении — Кризисном центре помощи женщинам.

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