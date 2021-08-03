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Петербуржцам рассказали, где можно сдать тест на антигены к COVID-19

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:27
Общество
Петербуржцам рассказали, где можно сдать тест на антигены к COVID-19
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 августа. Результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу может понадобиться гражданам РФ в некоторых заграничных странах. Жители Петербурга могут пройти процедуру в ряде медучреждений.

Тест на антиген считается альтернативой ПЦР-тестированию. С его помощью получается определять наличие специфического вирусного белка, который может указывать на то, что человек вырабатывает много вируса.

Такой анализ в Северной столице делают в клиниках BaltMed, «Медси», «Будь здоров», «Лахта клинике», а также в «Хеликсе» и «Гемотесте». Стоимость теста варьируется от 890 рублей до 3100 рублей в зависимости от того, как быстро необходимо получить результат.

В Петербурге тем временем активно продолжается вакцинация населения от COVID-19. Ранее в город доставили крупную партию препарата «Спутник Лайт». По словам губернатора Александра Беглова, многие петербуржцы ждали именно эту вакцину.

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петербург тест коронавирус антигены
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