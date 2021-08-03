Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 18:46
18:44
Происшествия
Полиция оцепила здание Пентагона
18:42
Общество
Путин обсудил с президентом Боливии совместную стратегию в борьбе с пандемией
18:41
Спорт
Поддержку российских спортсменов на Олимпиаде оценили в The New York Times
18:37
Происшествия
Двое детей пострадали при нападении далматинца в Новосибирской области
18:37
Общество
Врачи больницы впервые прокомментировали состояние вышедшей из комы МакSим
18:35
Общество
Суд отказал сменившему пол петербуржцу в выдаче новых свидетельств о рождении детей
18:35
Общество
Собянин согласовал проект высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
18:34
Армия
Глава движения «Матери России» Петренко высказалась о службе женщин в ВС РФ
18:30
Армия
Журналисты PM указали на две проблемы США в случае возможной войны с Россией
18:30
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит на Курилах
Все новости

Губернатор Петербурга поручил провести модернизацию ливневки на Парашютной улице
Общество
Губернатор Петербурга поручил провести модернизацию ливневки на Парашютной улице
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 августа. Систему тоннельных коллекторов и колодцев на Парашютной улице в Санкт-Петербурге обновят во избежание повторения затоплений.

Северную столицу В ночь со 2 на 3 августа накрыл мощный ливень, который принес 70 мм осадков. Из-за дождей на Парашютной улице образовалось большое количество воды. На данный момент она уже ушла в систему водоотвода.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил модернизировать систему тоннельных коллекторов и колодцев. Для этого участка уже завершены предпроектные проработки. Благодаря этому улица будет разгружена. Выполнение проектно-изыскательских работ с учетом госэкспертизы запланировано на 2021 – 2022 гг.

Петербуржцам ранее представили проект планировки участка коричневой ветки метрополитена. Новые станции метро могут появиться в городе уже к 2024 году, сообщил губернатор Александр Беглов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Губернатор Петербурга поручил провести модернизацию ливневки на Парашютной улице
петербург канализация беглов парашютная улица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru