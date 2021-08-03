Губернатор Петербурга поручил провести модернизацию ливневки на Парашютной улице

Санкт-Петербург, 3 августа. Систему тоннельных коллекторов и колодцев на Парашютной улице в Санкт-Петербурге обновят во избежание повторения затоплений.

Северную столицу В ночь со 2 на 3 августа накрыл мощный ливень, который принес 70 мм осадков. Из-за дождей на Парашютной улице образовалось большое количество воды. На данный момент она уже ушла в систему водоотвода.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил модернизировать систему тоннельных коллекторов и колодцев. Для этого участка уже завершены предпроектные проработки. Благодаря этому улица будет разгружена. Выполнение проектно-изыскательских работ с учетом госэкспертизы запланировано на 2021 – 2022 гг.

Петербуржцам ранее представили проект планировки участка коричневой ветки метрополитена. Новые станции метро могут появиться в городе уже к 2024 году, сообщил губернатор Александр Беглов.