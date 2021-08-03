Беглов рассказал о планах открыть в петербургских школах кванториумы

Санкт-Петербург, 3 августа. Новые пространства для занятия робототехникой появятся в школах Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Отдельное внимание он уделил открытию кванториума в 642-й школе. В феврале с соответствующей просьбой к нему обратилась жительница Васильевского острова. По словам градоначальника, подобное пространство ранее было лишь в Калининском районе. Планируется, что еще два кванториума появятся в Красносельском и Фрунзенском районах города, передают «Невские Новости».

Беглов также сообщил, что к 1 сентября в Петербурге появится пять новых школ, рассчитанных на 3803 места. Губернатор добавил, что город продолжает следовать намеченной цели — ликвидации дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой.

Александр Беглов ранее посетил Кронштадт, где осмотрел вторую очередь нового культурного кластера «Остров фортов». Торжественное открытие объекта прошло в День ВМФ.