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В Петербурге добровольцы развозят врачей до работы на личном транспорте

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:10
Общество
В Петербурге добровольцы развозят врачей до работы на личном транспорте
freepik.com  /  freepik

Санкт-Петербург, 3 августа. Проект, инициированный общественными организациями, #Подвезиврача продолжается в Санкт-Петербурге. Волонтеры развозят медиков на личном транспорте.

Ежедневно около 18 добровольцев помогают таким образом специалистам посетить более чем 500 адресов. Они доставляют врачей в больницы, а также на вызовы к пациентам.

Волонтеры с медицинским образованием продолжают работать в учреждениях, где лечат больных коронавирусом. В «красной зоне» трудятся 20 человек, а в «зеленой» — 38. Добровольцы работают в колл-центрах петербургских поликлиник, а также проводят телеметрию на входе в них.

«Волонтеры занимаются очень важным и благородным делом. Они проявляют лучшие человеческие качества и по-настоящему помогают людям», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил великодушие и взаимовыручку добровольцев, которые приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Глава города подчеркнул, что эти качества всегда отличали ленинградцев-петербуржцев и давали возможность противостоять трудным временам.

В Петербург ранее была доставлена 91 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Пользу вакцинации отметил губернатор города Александр Беглов.

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