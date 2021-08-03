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Неизвестные украли из сейфа таксиста более 1 млн рублей в Петербурге

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:59
Происшествия
Неизвестные украли из сейфа таксиста более 1 млн рублей в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 августа. Инцидент с кражей денег в одной из квартир произошел на улице Летчика Лихолетова в Красносельском районе Петербурга. Злоумышленники скрылись с места преступления.

В квартиру таксиста проникли двое неизвестных и обворовали его. Они унесли с собой смартфон и денежную сумму в размере более 1 млн рублей. После произошедшего пострадавший обратился в местный отдел полиции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранители изучат снятые видео с камер наблюдений, установленных в подъезде. Выяснилось, что преступники были в масках. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье была задержана 27-летняя женщина, которая подозревается в воровстве, сообщало РИАМО. Злоумышленница украла у пенсионерки ювелирные украшения и деньги на сумму более 100 тысяч рублей.

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