Неизвестные украли из сейфа таксиста более 1 млн рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Инцидент с кражей денег в одной из квартир произошел на улице Летчика Лихолетова в Красносельском районе Петербурга. Злоумышленники скрылись с места преступления.

В квартиру таксиста проникли двое неизвестных и обворовали его. Они унесли с собой смартфон и денежную сумму в размере более 1 млн рублей. После произошедшего пострадавший обратился в местный отдел полиции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранители изучат снятые видео с камер наблюдений, установленных в подъезде. Выяснилось, что преступники были в масках. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье была задержана 27-летняя женщина, которая подозревается в воровстве, сообщало РИАМО. Злоумышленница украла у пенсионерки ювелирные украшения и деньги на сумму более 100 тысяч рублей.