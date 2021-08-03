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Петербуржцам представили проект планировки участка коричневой ветки метрополитена
Общество
Петербуржцам представили проект планировки участка коричневой ветки метрополитена
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Петербурга представили проект планировки территории для продолжения Красносельско-Калининской ветки городского метрополитена,

Коричневая ветка станет шестой и соединит через центр города его юго-западную и северо-восточную части. Подготовкой проекта занимался Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Предполагается, что протяженность участка от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны» превысит 30 километров. Что касается пропускной способности, то она составит 40,8 тыс. человек в час. Контролировать реализацию проекта в случае его принятия будет вице-губернатор Николай Линченко.

Новые станции метро могут появиться в Петербурге уже к 2024 году. Губернатор Александр Беглов объяснил, что для дальнейшего развития городской подземки совместно с банком ВТБ была создана новая компания «Метрострой Северной столицы».

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