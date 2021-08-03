Санкт-Петербург, 3 августа. Советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб выступил против использования Олимпиады для политической пропаганды.

В рамках пресс-конференции, проходившей в медиацентре «Патриот», Сологуб рассказал, что история человечества — это история культуры и ценностей. Это они определяют нашу данность, добавил он. Однако западные партнеры имеют другое понимание этого термина.

«Ничего страшного нет. История нас рассудит, но другое дело, их ценности, которые они считают правильными и навязывают нам. Это напрягает очень сильно», — сообщил советник председателя комитета.

Сологуб напомнил, что в спорте есть такие понятия, как грация и обаяние. Он считает, что таким образом может проявиться красота девушки. Эксперт добавил, что феминизация — это тупик и путь в никуда, особенно когда девушки переходят в более мужественные виды спорта.

На вопрос журналиста о том, насколько нормально трансгендерам участвовать в спорте, Сологуб объяснил, что история распадается на две линии. По закону, если комитет допускает, то это возможно, однако специалист отметил, что не видел ни одного человека, который бы положительно отреагировал на это.

«Олимпиада была придумана, чтобы остановить войны, а здесь создается почва для конфликта», — подчеркнул Сологуб в рамках брифинга.

Спорт дает возможность решать конфликты. Советник председателя добавил, что неправильно использовать Олимпиаду для политической пропаганды.

Эксперт Простаков ранее рассказал, как Запад политизирует Олимпиаду. Политика никуда не ушла из олимпийского спорта, по мнению эксперта.