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Подросток с собакой пропал в Красносельском районе Петербурга

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:54
Происшествия
Подросток с собакой пропал в Красносельском районе Петербурга
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Санкт-Петербург, 3 августа. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам пропавшего мальчика. В полицию Санкт-Петербурга обратилась приемная мать несовершеннолетнего.

По словам женщины, накануне ее тринадцатилетний сын ушел из дома под предлогом прогулки с собакой. Однако домой худощавый светло-русый мальчик с голубыми глазами не вернулся, сообщает источник в полиции.

Заявительница передала правоохранителям приметы подростка. Мальчик среднего роста, с короткой стрижкой и лицом треугольной формы. На пропавшем были короткая темно-коричневая куртка, шорты и белые кроссовки. По словам приемной матери ребенка, несовершеннолетний говорит медленно и немного шепелявит. В настоящий момент стражи порядка проводят необходимые мероприятия, в частности, изучаются записи с камер видеонаблюдения в подъезде.

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