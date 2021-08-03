Подросток с собакой пропал в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 3 августа. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам пропавшего мальчика. В полицию Санкт-Петербурга обратилась приемная мать несовершеннолетнего.

По словам женщины, накануне ее тринадцатилетний сын ушел из дома под предлогом прогулки с собакой. Однако домой худощавый светло-русый мальчик с голубыми глазами не вернулся, сообщает источник в полиции.

Заявительница передала правоохранителям приметы подростка. Мальчик среднего роста, с короткой стрижкой и лицом треугольной формы. На пропавшем были короткая темно-коричневая куртка, шорты и белые кроссовки. По словам приемной матери ребенка, несовершеннолетний говорит медленно и немного шепелявит. В настоящий момент стражи порядка проводят необходимые мероприятия, в частности, изучаются записи с камер видеонаблюдения в подъезде.