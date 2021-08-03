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Пригожин научит журналистов нести ответственность за свои слова

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:26
Общество
Пригожин научит журналистов нести ответственность за свои слова
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 августа. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин объяснил, что будет со СМИ, которые заявляют о его якобы причастности к трагедии с журналистами в ЦАР.

Как подчеркивает пресс-служба компании «Конкорд», подобные материалы являются недостоверными и могут нанести ущерб деловой репутации, поэтому с такими ситуациями необходимо обращаться в суд.

Также в пресс-службе напомнили, что в отношении соратника осужденного блогера Алексея Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело по статье «Клевета», которое связано с его высказыванием о якобы «причастности» Евгения Пригожина к трагедии в ЦАР.

«В отношении каждого, кто будет обвинять меня в убийстве журналистов в ЦАР, буду возбуждать уголовные дела и вырывать ему грязный язык в суде. А всяких говорящих задниц, сидящих за границей, найду и вытащу за уши в российскую тюрьму, где они научатся нести ответственность за свои слова», — приводит пресс-служба комментарий предпринимателя Евгения Пригожина.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило большой материал, где рассказывалось, что три года назад в Центральноафриканской Республике погибла группа российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но известно, что к их отправке в ЦАР причастен беглый олигарх Михаил Ходорковский.

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Евгений Пригожин россия цар
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