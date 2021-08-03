Видео с последствиями сильного ливня в Петербурге опубликовано в Сети

Санкт-Петербург, 3 августа. Сильный ливень, прошедший в ночь со 2 на 3 августа в Санкт-Петербурге, привел к последствиям в некоторых районах города. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают прошедший минувшей ночью суперливень. Как утверждают очевидцы, он вызвал подтопления на некоторых улицах Северной столицы, передает издание «Петербургский дневник».

Отмечается, что вода была замечена на проспекте Маршала Жукова, Энгельса и Луначарского. Кроме того, огромные лужи образовались и на вокзальной площади в городе Ломоносов.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге 3 августа также ожидаются сильные дожди. Скорость потоков ветра может достигнуть 23 метров в секунду. Непогода ожидается и в Московской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и установленную дистанцию между транспортными средствами.

Грозы и ночные ливни также ожидаются в Саранске, Пензе и Самаре, сообщает издание «Ридус». Кроме того, в некоторых регионах Среднего Поволжья могут образоваться торнадо.