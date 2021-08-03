Больницы Петербурга могут вернуться к штатному режиму работы в конце августа

Санкт-Петербург, 3 августа. Федеральные медицинские учреждения в Петербурге, задействованные в оказании помощи пациентам с коронавирусом, планируется вернуть к прежнему режиму работы в конце августа.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе осуществляется ежедневный мониторинг свободных коек в инфекционных больницах. При благоприятном течении эпидемиологической ситуации и уменьшении нагрузки стационарные больницы будут в опережающем темпе выводиться в обычный режим работы.

Всего в городе развернуто около восьми тысяч коек для пациентов. Лисовец уточнил, что среди крупных городских медучреждений к плановой работе уже вернулись Мариинская больница, больница №2, а также больница Святителя Луки.

Также в Смольном рассчитывают вернуться к показателю августа прошлого года, когда было госпитализировано менее 200 пациентов в сутки. Сейчас показатель находится на уровне 400.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч работников системообразующих предприятий Петербурга прошли вакцинацию. Также в городе к сентябрю планируют привить более 80% работников сферы общепита.