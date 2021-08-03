Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 09:30
09:28
Наука
Европейские ученые превратили чистую воду в металл
09:19
Общество
Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцин против дельта-штамма коронавируса
09:19
Общество
Британские ученые назвали самый распространенный признак заражения штаммом «Дельта»
09:18
Экономика
Глава Счетной палаты рассказал, чем можно заменить регулирование цен
09:18
Общество
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
09:17
ФАН-ТВ
Парад советских ретромашин прошел в Латвии
09:16
Россия
Министр цифрового развития Новосибирской области ушел в отставку
09:14
Происшествия
Экс-главу УМВД Камчатки Киселева задержали по уголовному делу о превышении полномочий
09:13
Спорт
Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов перешел в «Рому»
09:12
Общество
Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных дождях
Все новости

Больницы Петербурга могут вернуться к штатному режиму работы в конце августа
Общество
Больницы Петербурга могут вернуться к штатному режиму работы в конце августа
Prt Scr google.com  /  maps

Санкт-Петербург, 3 августа. Федеральные медицинские учреждения в Петербурге, задействованные в оказании помощи пациентам с коронавирусом, планируется вернуть к прежнему режиму работы в конце августа.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе осуществляется ежедневный мониторинг свободных коек в инфекционных больницах. При благоприятном течении эпидемиологической ситуации и уменьшении нагрузки стационарные больницы будут в опережающем темпе выводиться в обычный режим работы.

Всего в городе развернуто около восьми тысяч коек для пациентов. Лисовец уточнил, что среди крупных городских медучреждений к плановой работе уже вернулись Мариинская больница, больница №2, а также больница Святителя Луки.

Также в Смольном рассчитывают вернуться к показателю августа прошлого года, когда было госпитализировано менее 200 пациентов в сутки. Сейчас показатель находится на уровне 400.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч работников системообразующих предприятий Петербурга прошли вакцинацию. Также в городе к сентябрю планируют привить более 80% работников сферы общепита.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Больницы Петербурга могут вернуться к штатному режиму работы в конце августа
санкт-петербург пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru