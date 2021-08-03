Смертельное ДТП с участием двух фур произошло под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 августа. Авария с участием двух фур произошла на 582-м км платной трассы М-11 «Нева» 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Движение из Санкт-Петербурга в сторону Москвы полностью парализовано. В результате этого образовалась пробка длинной пять километров. Объехать место ДТП можно по трассам А-120 и М-10.

По предварительной информации, водитель одного из большегрузов заснул за рулем и врезался в другого дальнобойщика. Обе машины перевернулись. Виновник аварии погиб, другого находившегося за рулем мужчину зажало в фуре.

Недавно необычное ДТП с участием легкового автомобиля Peugeot и грузового автомобиля марки «Газель» произошло в Симферополе.