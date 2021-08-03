Елей на 52 млн рублей установят в Петербурге под Новый год

Санкт-Петербург, 3 августа. Минимум 20 елей высотой от 8 до 25 метров установят в разных районах Санкт-Петербурга под Новый год.

Об этом стало известно из двух размещенных СПбГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» конкурсах. Общая сумма аукционов составила почти 52,5 млн рублей.

Один из будущих подрядчиков должен будет подготовить шесть новогодних искусственных елей высотой 20 метров и одну 25 метров. Установить деревья необходимо с 31 октября по 19 декабря. Сроком окончания оказания услуг значится 15 марта 2022 года.

Победителю второго конкурса предстоит установить 13 елей высотой 14 метров и одну восьмиметровую. Максимальная цена контракта составила 19 млн рублей, пишут «Невские новости».

Недавно стало известно, что бывшее бомбоубежище рядом со сквером Цоя переоборудуют в детский бассейн в Петроградском районе Санкт-Петербурга.