Правоохранители задержали осквернившего памятник Ленину петербуржца

Санкт-Петербург, 2 августа. Неизвестный осквернил памятник Владимиру Ленину в Василеостровском районе. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Сотрудница петербургского театра сообщила в полицию о том, что молодой мужчина разрисовал баллончиком с краской памятник Ленину и скрылся. По ее словам, инцидент произошел в конце июля.

Сбежавшего с места преступления 23-летнего парня силовики нашли в хостеле на 11-й линии Васильевского острова. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее мужчина разрисовал статую горгульи в Ливадийском дворце, входящую в состав особо ценных объектов культурного наследия. По его словам, ему просто не понравилась эта композиция.