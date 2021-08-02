Девятибалльные пробки образовались в Петербурге из-за сильного ливня

Санкт-Петербург, 2 августа. Пробки в девять баллов сковали дороги Петербурга вечером в понедельник из-за сложных погодных условий.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы образовались почти во всех районах Северной столицы. Так, водителям трудно проехать по Садовой улице, Невскому и Владимирскому проспектам.

Также огромный затор наблюдается на Загородном и Лиговском проспектах, улице Правды и Ломоносова. В Петроградском районе трудности возникают при проезде по Большому проспекту, проспекту Медиков и Большой Пушкарской. В Василеостровском районе «красным» выделены улицы Уральская, Наличная, а также Набережная Макарова.

Жителей Петербурга ранее предупреждали, что вечером 2 августа на город обрушатся 80% от месячной нормы осадков. По словам синоптиков, дождливая погода продолжится и в ночь на 3 августа.