Санкт-Петербург, 2 августа. Устранением засоров ливневых канализаций в Санкт-Петербурге на время дождей будут заниматься 99 аварийных бригад, вышедших на дежурство.

Специалисты не допустят подтопления улиц города. Они будут поддерживать в чистоте и порядке элементы системы водоотвода, а также дренажные трубы, патрубки и дождевые колодцы.

Также во время ливней дежурные бригады будут следить за состоянием городских дренажных систем и при необходимости убирать мусор, который мешает стоку воды. Особое внимание дорожные организации будут уделять пешеходным переходам, станциям метро и остановкам общественного транспорта. Об обнаружении канализаций, которые не принимают воду, они будут сообщать в ГУП «Водоконал».

Кроме того, сотрудники аварийных бригад садово-парковых хозяйств будут убирать упавшие деревья. Также рабочие будут бороться с другими последствиями, которые может нанести непогода.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич ранее объяснил, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов демонстрирует мощнейший потенциал в продвижении крупных инфраструктурных проектов. Он прокомментировал последние инициативы главы города.