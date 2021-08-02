Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 21:22
21:13
Происшествия
Российские туристы были в числе пассажиров разбившегося в Анталье автобуса
21:10
Общество
Диетолог Круглова рассказала, как из молочного коктейля сделать здоровый перекус
21:10
Спорт
ФК «Ростов» лишился главного тренера
21:08
Шоу-бизнес
Продюсер «На-На» Алибасов занялся пошивом одежды для своей собаки
21:06
Политика
Франц Клинцевич оценил заявление Джо Байдена о новых санкциях США в отношении Кубы
21:00
Политика
Китай не оставляет ВОЗ выбора в вопросе с Форт-Детриком. Колонка Сергея Малинковича
20:59
Политика
Посол Антонов уверен, что США должны повлиять на Украину для переговоров с ЛДНР
20:54
Армия
В Китае смогли одной фразой описать исход ядерного столкновения США с Россией
20:54
Политика
В ООН заявили о недопустимости принуждения к отъезду Тимановской из Токио
20:54
Общество
Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека
Все новости

В Петербурге сформировано 99 аварийных бригад для борьбы с застоями воды

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:39
Общество
В Петербурге сформировано 99 аварийных бригад для борьбы с застоями воды
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2 августа. Устранением засоров ливневых канализаций в Санкт-Петербурге на время дождей будут заниматься 99 аварийных бригад, вышедших на дежурство.

Специалисты не допустят подтопления улиц города. Они будут поддерживать в чистоте и порядке элементы системы водоотвода, а также дренажные трубы, патрубки и дождевые колодцы.

Также во время ливней дежурные бригады будут следить за состоянием городских дренажных систем и при необходимости убирать мусор, который мешает стоку воды. Особое внимание дорожные организации будут уделять пешеходным переходам, станциям метро и остановкам общественного транспорта. Об обнаружении канализаций, которые не принимают воду, они будут сообщать в ГУП «Водоконал».

Кроме того, сотрудники аварийных бригад садово-парковых хозяйств будут убирать упавшие деревья. Также рабочие будут бороться с другими последствиями, которые может нанести непогода.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич ранее объяснил, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов демонстрирует мощнейший потенциал в продвижении крупных инфраструктурных проектов. Он прокомментировал последние инициативы главы города.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Петербурге сформировано 99 аварийных бригад для борьбы с застоями воды
петербург беглов дорожные бригады ливневые канализации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru