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Спасенных в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
Общество
Спасенных в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
vodokanal.spb.ru  /  Официальный сайт водоканала Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2 августа. Спасенных детенышей нерп Орешка и Бурнева выпустили в Ладожское озеро. Млекопитающие достигли необходимых показателей по росту и весу.

Когда нерпят спасли, они уже могли самостоятельно вести охоту. Однако животные были слабы и мерзли в воде из-за плохого физического состояния. Фонд друзей балтийской нерпы выхаживал детенышей, и теперь они могут вернуться в привычную среду обитания.

Первым в озеро выпустили Орешка. Затем пришла очередь Бурнева. Его назвали по наименованию острова, рядом с которым был найден ослабленный детеныш. Петербуржцы и пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожелали нерпам благополучия и удачи в охоте.

Жители Санкт-Петербурга ранее дали имена трем спасенным нерпятам. Участниками голосования стали примерно шесть тысяч горожан. В этому году назвать животных предложили по наименованиям рек и населенных пунктов.

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