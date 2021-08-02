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Более 150 тысяч работников системообразующих предприятий Петербурга прошли вакцинацию
Общество
Более 150 тысяч работников системообразующих предприятий Петербурга прошли вакцинацию
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 2 августа. Прививку против коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге сделали более 62% сотрудников промышленных предприятий.

Также в городе к сентябрю планируют привить более 80% работников сферы общепита, сообщил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в сфере общественного питания Северной столицы двумя компонентами привились 40-50% горожан. При этом показатели прививок первым компонентом превышают 60–65%, добавил Ситов.

Он отметил, что в сфере торговли вакцинацию также прошли свыше 40% работников. В Смольном рассчитывают, что до октября процедуру вакцинации завершат более 80% сотрудников сферы бытовых услуг.

Как ранее сообщалось, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с вакцинацией против COVID-19. По его мнению, жители Северной столицы прививаются хорошими темпами.

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Все новости / Общество / Более 150 тысяч работников системообразующих предприятий Петербурга прошли вакцинацию
петербург вакцинация коронавирус
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