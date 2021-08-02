Первый сад непрерывного цветения появится в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 августа. Петербургские специалисты создадут сад непрерывного цветения, который будет располагаться в Приморском районе города.

Для посадки садовники используют гортензии, сирень, бересклет и раннецветущие луковичные растения. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству Петербурга.

Кроме того, прохожих будут радовать седум ложный, молодило, астильба и другие многолетники. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день пейзажные сады — это самый перспективный и современный прием оформления ландшафтных проектов. Позже такие сады создадут во всех районах Северной столицы.

Власти Петербурга уже пообещали благоустроить сад непрерывного цветения на набережной реки Охты. Он появится на участке вдоль Большеохтинского проспекта.