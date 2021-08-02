Стало известно, сможет ли Украина повлиять на сертификацию «СП-2»

Санкт-Петербург, 2 августа. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» в эфире Медиагруппы «Патриот».

Ведущий поинтересовался у участника эфира о возможности Киева повлиять на судьбу проекта и сделать так, чтобы «СП-2» не сертифицировали. Эксперт выразил уверенность в успешной реализации планов работающих над проектом компаний.

«Никто не сомневается, что проект будет сертифицирован и заработает, это все работа для внутреннего избирателя. Они неправильно целеполагание выстраивают», — заявил Пикин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что Киеву стоило не бороться против «СП-2», а сохранить уровень дохода от транзита. Украине помешало «политическое ограничение», считает эксперт. Жителей страны ждет снижение доходов от транзита голубого топлива, увеличение стоимости газа и снижение надежности своей энерготранспортной системы, подытожил участник конференции.

В Германии ранее рассказали, какая судьба может ожидать российский трубопровод. По словам немецкого чиновника Дирка Месснера, на судьбу «Северного потока — 2» окажет влияние желание ФРГ перейти на возобновляемые источники энергии.