Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 18:18
18:18
Армия
Коротченко предупредил НАТО о последствиях морских маневров у берегов России
18:17
Общество
Российская делегация проверила меры безопасности по коронавирусу на курортах Египта
18:16
Происшествия
Дети из заваленной мусором ульяновской квартиры проживали недалеко от дома Шурыгиной
18:14
Африка
Нападение боевиков унесло жизни 15 солдат ВС Нигера
18:14
Политика
Пушилин объяснил, почему Украину ждет неминуемый раскол
18:12
Происшествия
В Финском заливе спасатели помогли экипажу яхты, которая запуталась в сетях
18:12
Экономика
Назван размер зарплат работников АвтоВАЗа и ГАЗа
18:11
ЦАР
Центр культуры приготовил для жителей ЦАР масштабный праздник на День независимости
18:10
Общество
ФАН узнал, как идет реставрация главной площади Симферополя и когда завершатся работы
18:08
ЦАР
Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
Все новости

В Петергофе отменили осенний праздник фонтанов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 17:38
Общество
В Петергофе отменили осенний праздник фонтанов
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 2 августа. Праздник фонтанов, который традиционно проводится в осенний период, отменили в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».

Мероприятие не будут проводить в 2021 году. Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе. Отмена праздника позволит снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Сообщение опубликовано на портале музея.

При этом в Северной столице ранее сняли ограничительные меры на работу фуд-кортов и аттракционов. Постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Заведения общепита в торговых центрах и аттракционы на воздухе начали работать с 2 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Петергофе отменили осенний праздник фонтанов
петергоф фонтаны беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru