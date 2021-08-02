В Петергофе отменили осенний праздник фонтанов

Санкт-Петербург, 2 августа. Праздник фонтанов, который традиционно проводится в осенний период, отменили в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».

Мероприятие не будут проводить в 2021 году. Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе. Отмена праздника позволит снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Сообщение опубликовано на портале музея.

При этом в Северной столице ранее сняли ограничительные меры на работу фуд-кортов и аттракционов. Постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Заведения общепита в торговых центрах и аттракционы на воздухе начали работать с 2 августа.