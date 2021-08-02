В Петербурге осудили мужчину, прошедшего на матч Евро-2020 по чужому FAN ID

Санкт-Петербург, 2 августа. Петроградский районный суд привлек к административной ответственности молодого человека за проход на матч Евро-2020 по футболу между сборными Швейцарии и Испании по чужому FAN ID.

Мужчина пришел на футбольный матч чемпионата Европы по футболу между сборными командами Швейцарии и Испании. Он проник на стадион, используя паспорт болельщика другого человека.

На суде гражданин признал свою вину. Он объяснил, что перепутал паспорт болельщика и только по этой причине прошел на стадион по чужому. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей, а также наложения запрета на посещение спортивных мероприятий сроком на шесть месяцев.

Заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей, сообщал телеканал «360». Она выложила на своей странице в соцсети фотографию с букетом краснокнижных цветов.