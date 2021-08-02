Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 16:47
16:45
Ближний Восток
Афганистан продолжает гореть: главные новости за 1 и 2 августа
16:44
Политика
В США заявили о причастности талибов к расправе над мирными жителями в Кандагаре
16:40
Политика
Эксперт Простаков рассказал, как на примере Тимановской Запад политизирует Олимпиаду
16:39
Общество
Чистота — залог здоровья: готовим очищающие маски для лица в домашних условиях
16:38
ФАН-ТВ
На пляже в Англии обнаружили следы динозавров
16:29
Политика
Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии
16:26
Украина
Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»
16:23
Общество
Украина оригинальным способом попыталась присвоить себе Крымский мост
16:22
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
16:22
Экономика
Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля
Все новости

Экс-губернатор Петербурга Яковлев объяснил необходимость строительства КАД-2

  /   Обновлено: 02 августа 2021 16:00
Общество
Экс-губернатор Петербурга Яковлев объяснил необходимость строительства КАД-2
 /  ФКУ Упрдор &quot;Северо-Запад&quot;

Санкт-Петербург, 2 августа. Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев, принимавший активное участие в создании первой кольцевой автодороги, рассказал, почему город нуждается в строительстве КАД-2.

По его словам, новая трасса просто необходима, чтобы пустить «тяжелый транспорт» подальше от города. Для этого будет использоваться военная «бетонка», пролегающая в 50 километрах от границ Петербурга. Работы предстоит много, но это принесет свои плоды, подчеркнул Яковлев.

«Во-первых, жизнь оживает вокруг кольца, много будет территорий застраиваться, обустраиваться новые поселки, места различные досуговые и так далее», — объяснил он в беседе с «Невскими новостями».

Эксперт также подчеркнул, что старая магистраль из бетонных плит сэкономит время строителям. Так, рабочим не придется заниматься излишней уборкой лесов, которые подпадают под застройку.

Что касается формирования бюджета, то строительство дороги будет происходить на федеральные деньги, добавил бывший глава Северной столицы. То же происходило и при постройке первой кольцевой дороги — всю нагрузку на себя брал город и федеральный бюджет, резюмировал Яковлев.

Кроме того, в Петербурге к 2024 году могут появиться новые станции метро. Губернатор Александр Беглов отметил, что ситуация со строительством метрополитена оказалась в затруднительном положении из-за предбанкротного состояния компании «Метрострой». Чтобы решить эту проблему, власти города совместно с банком ВТБ создали новую компанию «Метрострой Северной столицы».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экс-губернатор Петербурга Яковлев объяснил необходимость строительства КАД-2
петербург яковлев строительство беглов кад-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru