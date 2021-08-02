Экс-губернатор Петербурга Яковлев объяснил необходимость строительства КАД-2

Санкт-Петербург, 2 августа. Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев, принимавший активное участие в создании первой кольцевой автодороги, рассказал, почему город нуждается в строительстве КАД-2.

По его словам, новая трасса просто необходима, чтобы пустить «тяжелый транспорт» подальше от города. Для этого будет использоваться военная «бетонка», пролегающая в 50 километрах от границ Петербурга. Работы предстоит много, но это принесет свои плоды, подчеркнул Яковлев.

«Во-первых, жизнь оживает вокруг кольца, много будет территорий застраиваться, обустраиваться новые поселки, места различные досуговые и так далее», — объяснил он в беседе с «Невскими новостями».

Эксперт также подчеркнул, что старая магистраль из бетонных плит сэкономит время строителям. Так, рабочим не придется заниматься излишней уборкой лесов, которые подпадают под застройку.

Что касается формирования бюджета, то строительство дороги будет происходить на федеральные деньги, добавил бывший глава Северной столицы. То же происходило и при постройке первой кольцевой дороги — всю нагрузку на себя брал город и федеральный бюджет, резюмировал Яковлев.

Кроме того, в Петербурге к 2024 году могут появиться новые станции метро. Губернатор Александр Беглов отметил, что ситуация со строительством метрополитена оказалась в затруднительном положении из-за предбанкротного состояния компании «Метрострой». Чтобы решить эту проблему, власти города совместно с банком ВТБ создали новую компанию «Метрострой Северной столицы».