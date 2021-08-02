СК предъявил обвинение ударившему двухмесячного сына петербуржцу

Санкт-Петербург, 2 августа. СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Северной столицы. Мужчина, планируя ударить свою сожительницу, попал кулаком в двухмесячного сына.

Инцидент произошел в конце июля в одной квартир на проспекте Энгельса. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться со своей сожительницей. Во время конфликта у женщины на руках находился новорожденный ребенок.

Петербуржец замахнулся кулаком на свою возлюбленную, но в итоге попал в своего двухмесячного сына. Из-за полученных травм ребенка госпитализировали в больницу.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении 27-летнего мужчины. Стражи порядка ведут дальнейшее расследование.

Житель села Дядьково в Рязанской области избил свою возлюбленную в подъезде жилого дома. Кадры расправы попали на камеру видеонаблюдения.