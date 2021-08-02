Пригожин: петербургскому ЗакСу нужны депутаты, способные заставить чиновников работать

Санкт-Петербург, 2 августа. Предприниматель Евгений Пригожин выступил с критикой депутатов, засидевшихся в петербургском ЗакСе.

В пресс-службу компании «Конкорд» поступил запрос от редакции Peterburg News. Журналисты поинтересовались, как Пригожин относится к предстоящим выборам в Законодательное собрание Петербурга.

Бизнесмен в своем ответе объяснил, что все старые депутаты должны покинуть ЗакС, так как сегодня он больше напоминает «насиженный сортир», который оккупировали мухи, не желающие убраться оттуда. Старые депутаты не хотят видеть в парламенте новые лица, уверен Пригожин.

«Вдруг они узнают что-то новое про распил депутатских поправок или о тех безумных, как я считаю, законах, направленных на разрушение города, которые за последние десять лет напринимал петербургский ЗакС. О беспринципности депутатов можно целую книгу написать. Возьмите, например, депутата Анохина. Позавчера он был в «Единой России» и «целовался» с Макаровым. Вчера он поливал его грязью. А сегодня убежал из «Единой России» и стал главой списка какого-то там РПССа с одной целью: чтобы на кривой кобыле опять залететь в ЗакС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в Законодательном собрании нужны те, кто заставит чиновников на местах работать, и те, кто будет развивать город, а не делить миллиарды, заключил предприниматель.

Ранее Пригожин прокомментировал выдвижение 54 кандидатов от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга. Бизнесмен отметил, что парламент предыдущего созыва погряз в скандалах, связанных с многомиллионными депутатскими поправками и распилом генплана, в котором не учтены интересы Петербурга. А вот «родинцы» будут помогать городу в его развитии, уверен он.