Петербуржцев предупредили о выпадении 80% от месячной нормы осадков 2 августа

Санкт-Петербург, 2 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге. На город обрушатся 80% от месячной нормы осадков в понедельник вечером, 2 августа.

Ливни, которые будут сопровождаться порывистым ветром, накроют Северную столицу в вечернее время. Мощные дожди начнутся с 17:00. В течение нескольких часов выпадет 80% от месячной нормы осадков.

Дождливая погода продолжится ночью, 3 августа. Чтобы предотвратить подтопления в Санкт-Петербурге, работать будет 71 аварийная бригада Водоканала. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном автомобиле. Если отказаться от поездки нет возможности, то следует избегать низких участков трассы и дорог под мостами.

Сотрудники МЧС ранее предупредили об усилении ветра и мощных ливнях, которые ожидаются в Северной столице во вторник, 3 августа. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 23 метров в секунду.