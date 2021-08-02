Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:16
15:15
Армия
В Армении назначили Аршака Карапетяна на пост главы минобороны
15:13
Политика
Минск приостанавливает участие в Международной федерации журналистов
15:12
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
Все новости

Петербуржцев предупредили о выпадении 80% от месячной нормы осадков 2 августа
Общество
Петербуржцев предупредили о выпадении 80% от месячной нормы осадков 2 августа
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 2 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге. На город обрушатся 80% от месячной нормы осадков в понедельник вечером, 2 августа.

Ливни, которые будут сопровождаться порывистым ветром, накроют Северную столицу в вечернее время. Мощные дожди начнутся с 17:00. В течение нескольких часов выпадет 80% от месячной нормы осадков.

Дождливая погода продолжится ночью, 3 августа. Чтобы предотвратить подтопления в Санкт-Петербурге, работать будет 71 аварийная бригада Водоканала. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном автомобиле. Если отказаться от поездки нет возможности, то следует избегать низких участков трассы и дорог под мостами.

Сотрудники МЧС ранее предупредили об усилении ветра и мощных ливнях, которые ожидаются в Северной столице во вторник, 3 августа. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 23 метров в секунду.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцев предупредили о выпадении 80% от месячной нормы осадков 2 августа
погода дождь осадки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru