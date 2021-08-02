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Сотрудники МЧС предупредили о сильных ливнях в Петербурге 3 августа

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:01
Общество
Сотрудники МЧС предупредили о сильных ливнях в Петербурге 3 августа
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 2 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге во вторник, 3 августа. Об этом предупредили в МЧС.

Сильные дожди, местами ливни накроют Северную столицу 3 августа. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на сведения ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Дожди будут сопровождаться северо-западным ветром. Порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Влияние на погоду в Северной столице окажет антициклон «Гвидо». Он принесет ливни и штормовой ветер. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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мчс петербург ливень
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