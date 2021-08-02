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Скоростной трамвай в Шушарах планируют запустить в 2023 году
Общество
Скоростной трамвай в Шушарах планируют запустить в 2023 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Зарубин

Санкт-Петербург, 2 августа. Первую очередь трамвайной линии «Купчино» — пос. Шушары — Славянка планируют запустить в Петербурге в 2023 году.

Она будет создана на условиях государственно-частного партнерства, по аналогии с «Чижиком». Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов в интервью газете «Петербургский дневник».

По словам вице-губернатора, еще в 2019 году город подписал концессионное соглашение по созданию новой линии протяженностью около 20 километров. Она должна стать удобным средством транспортной связи для Шушар и района Славянка. По маршруту планируют запустить 22 низкопольных трамвая.

Соколов добавил, что линии частного трамвая могут появиться от Шушар в Колпино. Также развитие транспорта возможно от Шушар до Пулково.

Как ранее сообщалось, губернатор Петербурга Александр Беглов заслушал доклад о расширении дороги при въезде в Кронштадт. Проектировочный этап уже подходит к завершению.

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петербург трамвай шушары
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