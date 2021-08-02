Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 2 августа. Каркасный ангар загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной охраны утром. Прибывшая на место пожарная бригада обнаружила, что огнем охвачен металлический ангар на улице Большая Каменка, сообщает источник в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Согласно предварительной информации, горение происходит на всей площади каркасного помещения. По словам сотрудников экстренных служб, размер ангара составляет 15 на 30 метров. Для тушения огня были привлечены 22 человека личного состава МЧС и пять единиц техники.

Ранее в Хабаровске загорелся мусор на территории военного госпиталя №301. Из-за пожара начали плавиться окна в корпусе госпиталя, сообщала Deita.