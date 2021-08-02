Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 12:14
12:13
Армия
В МИД Польши сообщили об отказе Варшавы закрыть вопрос военных репараций от Германии
12:12
Армия
В Волгограде встретили прибывших на учения «Индра-2021» военнослущих ВС Индии
12:11
Армия
В США рассказали о судьбе российского Су-35 после запуска серийного производства Су-57
12:11
Общество
Неправильное питание и стресс могут привести к возникновению мигрени
12:10
Происшествия
Прокурора Сызрани арестовали по делу о покушении на взятку
12:08
Происшествия
Более 300 человек стали жертвами наводнений в центре Китая
12:07
Общество
Директор певицы МакSим рассказала ФАН о своей выписке из больницы
12:04
Общество
Географ Ингилевич объяснил, кто может стать профессиональным путешественником
12:03
Происшествия
Еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии
12:02
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
Все новости

Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:04
Происшествия
Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 2 августа. Каркасный ангар загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной охраны утром. Прибывшая на место пожарная бригада обнаружила, что огнем охвачен металлический ангар на улице Большая Каменка, сообщает источник в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Согласно предварительной информации, горение происходит на всей площади каркасного помещения. По словам сотрудников экстренных служб, размер ангара составляет 15 на 30 метров. Для тушения огня были привлечены 22 человека личного состава МЧС и пять единиц техники.

Ранее в Хабаровске загорелся мусор на территории военного госпиталя №301. Из-за пожара начали плавиться окна в корпусе госпиталя, сообщала Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга
пожар санкт-петербург ангар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru