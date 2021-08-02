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Петербург получил более 91 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:26
Общество
Петербург получил более 91 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 2 августа. Крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в Петербург в воскресенье, 1 августа. Общий объем поставки составил 91 800 доз.

Препарат расфасован в двух вариантах: по две дозы — 55 800 доз и по пять доз — 36 тыс. доз. «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, разработанную в Центре им. Гамалеи.

«Многие петербуржцы ждали «Спутник Лайт». Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

На текущий момент в городе действуют 146 пунктов вакцинации на основе медицинских учреждений, а также 39 мобильных пунктов. С момента начала прививочной кампании в Петербург поступило более 1,5 млн комплектов вакцин, среди которых «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Власти Северной столицы ранее ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 80% работников сферы услуг, чиновников и государственных предприятий. Выполнение этого условия станет обязательным с 1 октября.

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