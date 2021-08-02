Девятилетний мальчик нашел тела родителей в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 2 августа. Несовершеннолетний мальчик нашел тела своих родителей в одной из квартир Красносельского района Северной столицы.

По данным Телеграм-канала «Невские новости», ребенок, проснувшись утром в своей квартире на Авангардной улице Санкт-Петербурга, удивился, почему его мама с папой так долго не просыпаются. Подойдя к ним, он понял, что родственники не подают признаков жизни.

Тогда он позвонил бабушке и дедушке, которые сразу не смогли поверить в случившееся. Полицию и скорую на место происшествия вызывал друг семьи. По некоторым данным, накануне трагедии взрослые распивали алкогольные напитки.

Однако источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщает, что смерть могла наступить от передозировки синтетического наркотика, более известного как «соль».

Тела были направлены в морг для установления обстоятельств и точной причины смерти петербуржцев.

Ранее сообщалось об обнаружении трупов пожилой матери и сына с множественными ножевыми ранениями в квартире на севере Петербурга.