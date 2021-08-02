Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем Воздушно-десантных войск

Санкт-Петербург, 2 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города и всем россиянам в День Воздушно-десантных войск.

Градоначальник поздравил всех, кто служил и служит в прославленной «крылатой пехоте», с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте городской администрации.

По словам Беглова, воины-десантники многократно доказывали свою незаменимость. Они выполняли самые сложные операции в горах Афганистана и других горячих точках.

«Многие яркие страницы в истории войск связаны с нашим городом. В Ленинградском военном округе был создан первый авиамотодесантный отряд. На Ленинградском и Волховском фронтах воевал легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов», — добавил глава города.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам ВДВ. Своим примером эти люди вдохновляют молодое поколение защитников Родины, подчеркнул Беглов.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в рядах Воздушно-десантных войск всегда служили и служат люди особой закалки. Кроме того, десантники всегда грамотно и оперативно решали самые серьезные задачи.