Циклон «Гвидо» принесет в Петербург ливни и сильный ветер 2 августа

Санкт-Петербург, 2 августа. Антициклон «Гвидо» окажет влияние на погоду в Петербурге в понедельник, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он принесет в Северную столицу штормовой ветер и сильные дожди. Также ожидается небольшое похолодание: столбики уличных термометров покажут +19...+21 градус.

При этом в начале дня будет проглядывать солнце, а уже к вечеру начнутся ливни. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, предупредил синоптик.

Михаил Леус ранее сообщил, что прошедший июль в Петербурге стал одним из самых жарких за последние 11 лет. Среднемесячная температура воздуха в составляла +23,1 градуса.