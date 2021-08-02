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Циклон «Гвидо» принесет в Петербург ливни и сильный ветер 2 августа
Общество
Циклон «Гвидо» принесет в Петербург ливни и сильный ветер 2 августа
Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 августа. Антициклон «Гвидо» окажет влияние на погоду в Петербурге в понедельник, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он принесет в Северную столицу штормовой ветер и сильные дожди. Также ожидается небольшое похолодание: столбики уличных термометров покажут +19...+21 градус.

При этом в начале дня будет проглядывать солнце, а уже к вечеру начнутся ливни. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, предупредил синоптик.

Михаил Леус ранее сообщил, что прошедший июль в Петербурге стал одним из самых жарких за последние 11 лет. Среднемесячная температура воздуха в составляла +23,1 градуса.

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