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Власти Петербурга снимают запрет на работу фуд-кортов и аттракционов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 06:49
Общество
Власти Петербурга снимают запрет на работу фуд-кортов и аттракционов
пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга

Санкт-Петербург, 2 августа. Фуд-корты и уличные аттракционы вернутся к работе в Петербурге со 2 августа. Запрет снимается при соблюдении дополнительных условий, рассказали власти города.

Кроме фуд-кортов и фуд-плейсов торговлю и оказание услуг разрешают островкам в торговых центрах. Для возобновления работы необходимо получить уникальный QR-код на сайте центра развития и поддержки и предпринимательства Петербурга, актуализировать стандарт безопасной деятельности.

Власти Северной столицы допускают единовременное нахождение одного человека на 12 квадратных метров площади в парке аттракционов. Сотрудникам нужно установить электронную систему подсчета посетителей.

Несмотря на возобновление деятельности фуд-кортов и аттракционов, власти Санкт-Петербурга продлевают масочный режим в метро и торговых центрах до 29 августа. Требования о переводе на удаленку сотрудников старше 65 лет сохраняются.

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ограничения аттракционы фуд-корт
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