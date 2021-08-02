Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Петродворцовом районе

Санкт-Петербург, 2 августа. Информация о пожаре в Петродворцовом районе Петербурга поступила 2 августа в 04:14 по московскому времени. Об этом сообщила региональная служба ГУ МЧС.

Возгорание произошло в небольшом деревянном строении 3х4 метра. Оно выгорело по всей площади. В 05:35 пожар был ликвидирован. К его тушению были привлечены девять человек и две единицы спецтехники.

Недавно во Фрунзенском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира на площади семь квадратных метров. Инцидент произошел по адресу улица Димитрова, дом 15, корпус 4.