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Слепов и Кочеткова победили в международных соревнованиях Ironman в Петербурге
Спорт
Слепов и Кочеткова победили в международных соревнованиях Ironman в Петербурге
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Санкт-Петербург, 1 августа. Россияне Илья Слепов и Кристина Кочеткова стали триумфаторами международных соревнований по триатлону Ironman 70.3. Первенство впервые проходило в Санкт-Петербурге.

Слепов финишировал первым с результатом 4 часа 14 секунд. Второе место занял Денис Крестин со временем 4:02.12, тройку лидеров замкнул Алексей Никулин (4:04.04).

Кочеткова пересекла финишную черту с результатом 4:29.31. Серебро завоевала Дарья Чунарева (4:35.41), бронзовая медаль на счету Юлии Антипиной (4:44.11).

Недавно триатлон-чемпионат Ironstar прошел в Калининграде. В результате спортивного мероприятия также перекрыли несколько улиц Приморского кольца и дорогу на Куршскую косу в Калининградской области.

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