Слепов и Кочеткова победили в международных соревнованиях Ironman в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 августа. Россияне Илья Слепов и Кристина Кочеткова стали триумфаторами международных соревнований по триатлону Ironman 70.3. Первенство впервые проходило в Санкт-Петербурге.

Слепов финишировал первым с результатом 4 часа 14 секунд. Второе место занял Денис Крестин со временем 4:02.12, тройку лидеров замкнул Алексей Никулин (4:04.04).

Кочеткова пересекла финишную черту с результатом 4:29.31. Серебро завоевала Дарья Чунарева (4:35.41), бронзовая медаль на счету Юлии Антипиной (4:44.11).

Недавно триатлон-чемпионат Ironstar прошел в Калининграде. В результате спортивного мероприятия также перекрыли несколько улиц Приморского кольца и дорогу на Куршскую косу в Калининградской области.