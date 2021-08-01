Петербургские спасатели сняли крановщицу с 70-метровой высоты из-за головокружения

Санкт-Петербург, 1 августа. Петербурженке стало плохо во время работы на строительном кране. Спасатели сняли женщину с высоты 70 метров.

Инцидент произошел на Ивинской улице в Петербурге, где ведется возведение нового жилого комплекса. Находясь на высоте 70 метров, крановщица сообщила о плохом самочувствии. По словам 35-летней женщины, у нее закружилась голова.

Прибывшие на место спасатели с помощью веревок спустили работницу на крышу соседнего дома, а оттуда по маршевой лестнице переместили на землю. Гражданку тут же передали в руки бригады медиков, которые увезли ее в больницу.

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