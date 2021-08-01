Крупный град прошел в Петербурге и Ленобласти в первый день августа

Санкт-Петербург, 1 августа. Жители Северной столицы застали зимнюю погоду 1 августа. О крупном граде очевидцы сообщили в социальных сетях.

Непогода наблюдалась в северных районах Санкт-Петербурга и в Мурино. В частности, осадки выпали в районе метро «Черная речка», в Калининском районе, а также на проспектах Луначарского, Культуры и Гражданском. По словам местных жителей, на улице прошел град, который сопровождался сильным ветром.

Синоптики предупреждали жителей Ленинградской области об ухудшении погодных условий. Также на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Гражданам сообщали о возможных ливнях и грозах. Людей также попросили не покидать домов без особой надобности.