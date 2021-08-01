Жительница Приморского района Петербурга успела сделать фото мимолетной радуги

Санкт-Петербург, 1 августа. После кратковременного дождя с сильным ветром, прошедшего в Приморском районе Петербурга, в небе над городом на несколько минут появилась радуга.

Практически весь день 1 августа в Петербурге шел сильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром. При этом днем северные районы города, а также Мурино накрыл сильный град.

Во вторую половину дня в Приморском районе Северной столицы прошел кратковременный дождь. Сразу после него в небе возле Парка 300-летия появилась радуга, продержавшаяся всего несколько минут. Петербурженка успела снять на фото, как на ее фоне пролетает стая птиц.

«Я часто видела радугу, но никогда не видела места, из которого она начинается. Возможно, стоило отправиться на поиски горшочка с золотом», — написала она у себя в соцсетях.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни погода в Петербурге будет формироваться под влиянием циклона из Скандинавии. Уже в начале недели город на Неве накроет серая и дождливая погода. В понедельник, 2 августа, в городе ожидаются дожди, добавили синоптики.