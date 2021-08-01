Труп подозреваемого в убийстве петербурженки на Пулковском шоссе нашли в Большой Ижоре

Санкт-Петербург, 1 августа. Тело водителя такси, которого подозревали в гибели матери двух детей, нашли в автомобиле, стоящем в лесу.

По предварительным данным, правоохранители уже прибыли на место происшествия и проверяют информацию о личности погибшего. Умершего мужчину обвиняли в том, что он жестоко расправился с петербурженкой, а после примотал ее тело к машине проводом у дома на Пулковском шоссе и сбежал на машине, которая принадлежит его возможной жертве.

У погибшей остались 13-летний сын и 17-летняя дочь. Правоохранители Санкт-Петербурга уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело.