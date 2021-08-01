Более миллиона жителей Петербурга прошли полную вакцинацию от коронавируса

Санкт-Петербург, 1 августа. Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более миллиона жителей Северной столицы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего 1 328 491 жителей Петербурга поставили по меньшей мере одну прививку от COVID-19 одним из отечественных препаратов. Из них 1 000 237 человек получили оба компонента и завершили процедуру. Массовая вакцинация от заболевания началась в Северной столице с января 2021 года.

Свыше 1,5 млн доз препаратов для прививок против коронавируса поступило в город на Неве с начала года. Запас препарата превышает 180 тыс. комплектов. Горожане могут пройти процедуру в любом прививочном пункте на территории города.

Вакцинация всего одного члена семьи втрое снижает риск заражения COVID-19 для его родственников, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Прививки считаются эффективным способом борьбы с пандемией.