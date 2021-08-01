Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 17:43
17:36
Общество
Школа русской литературной критики будет работать в Ясной Поляне
17:36
Происшествия
Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
17:34
Общество
Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
17:33
Экономика
Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцины от коронавируса для Евросоюза
17:33
Шоу-бизнес
Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри
17:32
Происшествия
Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье
17:32
Наука
Ученые связали вымирание неандертальцев с генетической болезнью
17:31
Армия
В США назвали переброску российских Су-25 к границе Афганистана мощным сигналом миру
17:30
Армия
Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
17:28
Армия
Баранец назвал двойными стандартами выпады Лондона о «российской космической угрозе»
Все новости

Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
Общество
Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
vk.com  /  Александр Беглов

Кронштадт, 1 августа. Новая дорожная сеть позволит Кронштадту привлечь больше путешественников, предположил политолог Дмитрий Солонников.

Модернизацию улично-дорожной сети в городе проведут по поручению президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Гости Северной столицы должны иметь удобный доступ не только к достопримечательностям в центре города, но и к остальным значимым локациям, заявил политолог.

«И вот эти все остальные вещи должны быть в зоне простейшего доступа. То есть должно быть легко, выйдя из любой гостиницы и сев в туристический автобус, доехать до парка «Остров фортов« в Кронштадте», — объяснил Солонников в комментарии «Невским Новостям».

«Остров фортов» выделит на проект 3 млн руб., еще 5 млн руб. потратят из бюджета Северной столицы. Все работы планируется завершить к 2024 году. Новый проект также обеспечит Кронштадт рабочими местами, обратил внимание Солонников.

Работы в районе Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, Цитадельского шоссе и улицы Адмирала Грейга начнутся в первой половине 2022 года, рассказал глава Кронштадта Олег Довганюк. Он также объявил конкурс на название набережной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
кронштадт беглов дорожная сеть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru