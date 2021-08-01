Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети

Кронштадт, 1 августа. Новая дорожная сеть позволит Кронштадту привлечь больше путешественников, предположил политолог Дмитрий Солонников.

Модернизацию улично-дорожной сети в городе проведут по поручению президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Гости Северной столицы должны иметь удобный доступ не только к достопримечательностям в центре города, но и к остальным значимым локациям, заявил политолог.

«И вот эти все остальные вещи должны быть в зоне простейшего доступа. То есть должно быть легко, выйдя из любой гостиницы и сев в туристический автобус, доехать до парка «Остров фортов« в Кронштадте», — объяснил Солонников в комментарии «Невским Новостям».

«Остров фортов» выделит на проект 3 млн руб., еще 5 млн руб. потратят из бюджета Северной столицы. Все работы планируется завершить к 2024 году. Новый проект также обеспечит Кронштадт рабочими местами, обратил внимание Солонников.

Работы в районе Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, Цитадельского шоссе и улицы Адмирала Грейга начнутся в первой половине 2022 года, рассказал глава Кронштадта Олег Довганюк. Он также объявил конкурс на название набережной.