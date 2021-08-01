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Кабмин России выделил деньги на реконструкцию фортов в Кронштадте
Общество
Кабмин России выделил деньги на реконструкцию фортов в Кронштадте
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кронштадт, 1 августа. Правительство России выделило средства на восстановление фортов в Кронштадте, сообщается на сайте кабмина РФ.

Полученные средства направят на реконструкцию, реставрацию и приспособление к современному использованию береговых фортов «Александр I» и «Кроншлот». Сообщение о принятии проекта правительства РФ по этому вопросу появилось на официальном сайте кабмина.

Деньги выделили из резервного фонда Правительства России в 2021 году. Объем средств пока не уточняется. Распределением полученного капитала будет заниматься Министерство обороны России.

Вторая очередь «Острова фортов» открылась в Кронштадте в День Военно-морского флота. Новое общественное пространство привлечет поток туристов, ожидают в администрации города. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел осмотр нового культурного кластера.

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