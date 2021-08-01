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Форвард «Зенита» Сердар Азмун останется в Петербурге
Спорт
Форвард «Зенита» Сердар Азмун останется в Петербурге
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 1 августа. Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в леверкузенский «Байер» в текущее трансферное окно, сообщает немецкое издание Kicker.

Руководство «фармацевтов» во главе с Симоном Рольфесом посчитало трансферную стоимость футболиста неоправданно высокой, из-за чего «Байер» вышел из переговоров по переходу Азмуна. Иранский форвард может остаться в Петербурге, а также подписать новый долгосрочный контракт с действующими чемпионами России.

Ранее стало известно, что бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат стал главным тренером сборной Ирака. Об этом сообщил официальный сайт иракской федерации футбола.

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футбол Зенит трансферы азмун байер
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