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Волонтеры из Петербурга очистили береговую линию Лиговского канала

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:40
Общество
Волонтеры из Петербурга очистили береговую линию Лиговского канала
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Санкт-Петербург, 1 августа. Очистку береговой линии и акватории Лиговского канала провели петербургские волонтеры, сотрудники комитета по природопользованию и местные жители.

Субботник прошел в рамках Всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий», отметили в Смольном. Участники акции привели в порядок 1,5 км береговой полосы.

«От наплавного и рассеянного мусора акваторию и береговую полосу очистили сотрудники комитета по природопользованию, ГУП «Экострой» и ГУП «Пиларн», депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также местные жители и волонтеры», — сказано в сообщении.

Всего на Лиговском канале удалось собрать около 14 куб. м мусора. Помимо обычных отходов, добровольцы также собрали опасный мусор, такой как батарейки. Затем их поместили в специальный экомобиль.

Ранее стало известно, что севастопольские волонтеры стали лучшими в рамках акции «Вода России». Лучшим добровольцем названа координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» в городе-герое Александра Шумкова.

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субботник волонтеры хорошие новости россии лиговский канал
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