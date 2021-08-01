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Жителей Петербурга предупредили о серьезном ухудшении погоды 2 августа

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:56
Общество
Жителей Петербурга предупредили о серьезном ухудшении погоды 2 августа
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 1 августа. Серьезное ухудшение погодных условий ожидает жителей Петербурга в понедельник, заявили в главном управлении МЧС России по городу.

В начале недели город на Неве накроет серая и дождливая погода. Она будет спровоцирована скандинавским циклоном. Уже в понедельник, 2 августа, в городе ожидаются дожди, добавили синоптики.

«В Петербурге 2 августа ожидается дождь, местами сильный. При этом порывы ветра будут достигать 15–17 м/с», — добавили в ведомстве.

Минувший месяц в Санкт-Петербурге стал вторым из самых жарких за весь период инструментальных наблюдений, заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Согласно его данным, среднемесячная температура воздуха в Северной столице в июле 2021 года составляла 23,1 градуса.

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