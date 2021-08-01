Петербуржец помог полицейским поймать подозреваемого в педофилии

Санкт-Петербург, 1 августа. Правоохранители проводят проверку в отношении задержанного горожанина. Мужчина может быть виновен в сексуальном насилии.

К стражам порядка обратился молодой человек и рассказал, что в одной из квартир в Петроградском районе находится задержанный педофил. Звонивший якобы сам «повязал» извращенца.

По словам заявителя, правоохранителям стоит изучить содержимое телефона мужчины. В смартфоне якобы есть доказательства его общения с подростком на взрослые темы. Чуть позже в отделение пришла петербурженка и, вероятно, пожаловалась на этого мужчину. По словам гражданки, подозреваемый пытался поцеловать ее дочь на улице.

В Саратовской области сельчанин попал под статью о растлении несовершеннолетних. Его жертвами стали падчерица и ее подруга.